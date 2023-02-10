桃園市長張善政在秉持專業下，大砍桃捷3副總，強調若有殘留酬庸心態一定會「除惡務盡」。對此，一名政治記者（下簡稱媒體人）在其經營的臉書粉專《文翔政論》透露，這幾年有許多非交通、非運輸管理相關專業的人，盤踞在桃捷公司裡，並對於張善政打反酬庸牌革新桃捷感到佩服，不過此舉必會得罪人，因地方上有拿過好處的人不分藍綠，「他敢這樣幹，真的很帶種！」

桃園市長張善政8日在市政會議介紹2位新上任首長，其中提到桃園大眾捷運公司董事長沈志藏時，3度重申「用人唯才」，直指過去桃捷副總多達4位屢遭批評，如今在秉持專業只留一位副總，他也預告沈會帶進優質的企業文化，若有殘留酬庸心態一定會「除惡務盡」。

對此，該媒體人昨(9)日在臉書指出，前民進黨縣議員、立委的陳宗義曾擔任過副總，後來轉任華儲公司董事長，是蘇貞昌2020年為了破除養肥貓所「拔官」的三個酬庸董事之一，也就是蘇揆公開認證的酬庸。鄭文燦任用的桃捷董事長劉坤億，同樣沒有交通專業。

該媒體人認為，說這幾年間，有許多非交通、非運輸管理相關專業的人一直盤踞在桃捷公司裡，若前桃園市長鄭文燦認為這些人事安排都不是酬庸，恐得說明究竟看上他們哪項專業貢獻在桃捷公司。對於張善政現在要打反酬庸的牌革新桃捷，該媒體人直呼氣魄可佩，但肯定會得罪人，「想想地方上有拿過好處的人，可有分藍綠？他敢這樣幹，真的很帶種！」