前新竹市長林智堅論文抄襲風暴持續延燒。民進黨8日中執會通過由身兼黨主席的副總統賴清德，所提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，引發討論。對此，國民黨台北市議員詹為元表示，他發現該制度的漏洞，並狠酸「根本就是脫褲子放屁」。

詹為元昨（9）日在臉書發文表示，首先，民進黨學倫審查小組僅進行論文查對，並不涉及提名作業或其他審查工作，若候選人拒絕簽署聲明書，黨中央則不將其研究所以上學位列為提名認可之登記資料，「換句話說若候選人碩士學歷有疑慮，可以選擇不登記，這不就等於不登記就不會被約束嗎？」且此制度不朔及既往，這樣一來，其用意就更加不明確了。

詹為元接著說，從林智堅論文抄襲事件一案來看，就算訂定簽聲明書的制度，也不會得到改善，因林雖然因為抄襲，而被撤銷學位，但他仍不認錯，秉持無罪推定原則，「倘若未來大家都打死不認錯的話，同樣也會傷害選情」。

因此詹為元直言，民進黨提出的該制度根本是多此一舉，自己也嚴重質疑，該制度僅僅只是要為敗選原因找一個「看似是解方」的解方，實質上根本毫無用處，根本就是在敷衍選民。最後，詹為元也質疑，「有誰不簽？」因為當事人即使知道自己論文有瑕疵，但還是一定要硬著頭皮簽下去，否則，就等於是提前自爆，告訴大家自己論文有抄襲，提早終結自己的政治道路。