根據IMF最新預測，由於大陸鬆綁防疫限制、美國通膨壓力趨緩、歐洲適應能源危機優於預期，調升2023年全球經濟成長率至2.9％；然而全球依然籠罩在俄烏戰爭、物價飆漲、利率升高及需求疲軟等重大不確定因素中，仍存在諸多挑戰。

陽明指出，美國工會談判仍陷膠著，雖資方已針對自動化議題提出解決方案，但勞方尚未接受，美西各碼頭作業仍持續受到程度不一影響。

近兩年新造船將陸續交付，加上宏觀經濟不確定性及新環保法規生效，整體營運環境勢變數仍多。