英國國防部今天宣布，近日將出動一架C-130力士型運輸機（C-130 Hercules），載運野戰醫院設備和重症加護團隊前往遭遇強震的土耳其，提供緊急醫療及24小時全天候手術服務。

此外，一架裝載大量人道救援物資的A400M軍用運輸機今天晚間從位於英格蘭、英國皇家空軍最大基地「布萊茲諾頓」（RAF Brize Norton）出發，向土耳其運送人道救援物資。

英國外交部8日表示，這些緊急調度自英國官方儲備的物資包括帳篷、保溫毯、個人衛生用品，可供約1萬5000人使用。

英國國防部指出，一個緊急派遣自聯合作戰部隊司令部高戒備單位的8人軍事專業小組近日已抵達駐安卡拉大使館，以協助規劃、協調救災事宜。

除了土耳其，敘利亞也災情嚴重。英國外交部今天宣布加碼資助原本就受英方支持的敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets），以支援該組織在敘利亞西北部艱困的救難行動。

自土耳其、敘利亞於6日遭強震重創以來，英國承諾挹注「白盔」的金額累積已達380萬英鎊（約新台幣1億3900萬元）。根據英國外交部的資料，已有超過2500名志工投入「白盔」在敘利亞的行動。

土耳其6日接連發生兩場強震，規模分別為7.8、7.5，並波及接壤的敘利亞，兩國死亡人數已累計超過2萬人。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）6日晚間宣布全國進入長達7天的哀悼期。英國駐安卡拉大使館以及在土國境內所有領事館皆配合降半旗7天。（編輯：周永捷）1120210