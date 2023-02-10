觀察國銀去年各類分行稅前淨利，國內總分行2789.7億元、年增達642.8億元或29.9％，海外分行431.3億元、年增達106.5億元或32.8％。不過，國際金融業務分行（OBU）674.2億元、年減達186.5億元或21.7％，中國大陸分行24.2億元、年減達13.1億元或35.2％。

國銀截至去年底放款餘額達36兆6546億元、月增536億元，存款總額52兆3456億元、月增3619億元，存放比降至70.02％、為連3月下滑。累計全年放款增加達近2.98兆元，創歷史新高。

觀察國銀去年各放款用途概況，周轉金增加1.6兆元、購置不動產增加1.1兆元，購置動產及企業投資放款各增加0.15兆元及0.08兆元。若單看去年12月，購置不動產增加728億元、購置動產增加153億元、企業投資增加21億元、但周轉金減少366億元。

對於國銀周轉金放款連2月下滑，銀行局副局長林志吉分析有2大原因，一是全球經濟成長轉弱，且企業面臨庫存去化壓力，對未來景氣預期及借款轉趨謹慎。其次為央行4度升息、幅度達2.5碼，利息增加墊高資金成本，使部分企業戶已開始提前還款。

去年放款增加最多的前五大國銀，依序為台銀4791億元、中信銀4166億元、一銀2774億元、國泰世華銀2328億元、玉山銀1602億元。存款增加最多的前五大國銀，則為台銀5614億元、中信銀4696億元、一銀3492億元、國泰世華銀3068億元、北富銀2371億元。