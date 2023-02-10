現在許多人會將發票存到手機載具，一名女店員好奇地說，一堆客人刷完載具後，下秒就說要買塑膠袋，讓她很納悶，因為她以為把紙本發票存到載具是為了環保，但購買塑膠袋顯然與環保背道而馳，貼文引起網友討論，不少人笑說，存載具根本沒想到環保，主要是方便，省去整理發票、對發票的麻煩。

一名女網友近日在Dcard上發文說，她在一間超商當店員，替客人結帳的時候，有不少人會說要刷載具，但刷完以後卻立刻問「我可不可以買個塑膠袋？」讓她百思不得其解，因為她以為大家用載具是為了環保，所以才會不將紙本發票印出來。

貼文引起網友討論，不少人看了搖頭直呼，用載具的確是不想印紙本發票，但原因不是環保，只是純粹覺得麻煩。「當然是懶得對紙本發票+為了專屬獎而用」、「發票對完獎之後還是要丟掉，而且收集很麻煩」、「我是為了方便對獎+不想拿太多紙，完全沒想到環保」、「單純懶得對獎又不想放棄中獎機會」、「用載具最主要就是方便，錢包不再雜亂，也不用再收集發票跟對獎，真的很輕鬆」。

另有網友則吐槽說，刷了載具沒有發票，的確可以減少紙張用量，但很多店家省下發票以後，卻又把明細印出來，這不就本末倒置了嗎？另有網友則說，目前做環保，主要還是靠著自備環保餐具與環保吸管。