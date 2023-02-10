美國國務院一位高級官員9日（四）在一份聲明中表示，華盛頓確信上週末在美國東海岸附近被美國軍方擊落的中國氣球，其製造商與中國人民解放軍有 「直接關係」，美國將尋求對與中國大陸軍方有關的單位採取行動，而目前打撈起來的殘骸有限，主要的電子零件都還沒尋獲。

據《路透社》（Reuters）10日報導，聯邦調查局正在主導分析回收回來熱氣球殘骸和相關工作，它在一次簡報中告訴記者，它只獲得了有限的實物證據，還沒有足夠的信息來評估其能力。

美國國務院所發佈的聲明中，該氣球製造商與中國軍方有直接關係，是中國人民解放軍認可的供應商，該公司還在其網站上為氣球產品做廣告，並播放過去飛行的視頻，這些影片似乎飛越了美國領空和其他國家的領空，不過該官員沒有點名是哪些廠商。

一位調查局官員表示：「對我們來說，這個過程還很早，目前提供給聯邦調查局的證據極其有限，」，他們仍然無法接觸到氣球大部分「籌載物」，其中大部分的機載電子設備可能都還在水下。

爆炸物處理組回收了疑似美國擊落的陸高空監視氣球。（路透社)

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在參議院外交關係委員會的聽證會上發言，強調中國大陸氣球飛行是北京試圖重塑國際秩序的另一個跡象。她在聽證會上說：「這種不負責任的行為充分展示了我們早已認識到的事實，中國大陸在國內變得更加壓制，在國外變得更加具有侵略性。」

雪蔓表示，華盛頓將繼續阻止中國使用美國的技術來推進其軍事現代化：「中國大陸是唯一有意圖和手段重塑國際秩序的競爭者，」並補充說，氣球對美國主權和國際法的侵犯是「這一現實的最新例子。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也表示，華盛頓將考慮採取行動，但美國政府沒有具體說明正在考慮哪些措施，以「揭發和解決」中國更大的監視活動，這些活動對美國國家安全以及盟國和合作夥伴構成威脅。