畫面曝光！今日凌晨北市內湖區發生一起嚴重車禍意外，42歲邱姓男子駕駛白色特斯拉轎車，載著另外3名友人，在內湖瑞光路失控左轉自撞廣場路樹，駕駛邱男輕傷，但副駕駛座的37歲陳姓友人因胸腔被猛烈撞擊，現場心肺功能一度停止，送醫後恢復生命跡象，昏迷指數3。邱男酒測值每公升0.19毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦，詳細車禍原因仍待釐清。

從路過車輛的行車記錄器可以看見，邱姓男子駕駛的白色特斯拉，因不明原因突然就失控暴衝左轉衝上人行道，撞上廣場路樹，所幸當時凌晨時分，該處無人經過，否則後果將不堪設想。因車禍撞擊力道之大，特斯拉的車頭幾乎全毀，警消獲報後也趕緊將4名傷者拉出車外送醫。

警方初步調查，42歲邱姓男子凌晨0時許，由瑞光路北往南行駛，無故失控自撞路樹，邱男後背輕傷，同車後座乘客21歲吳男、32歲陳女都輕傷、意識清楚，3人分別送北醫與馬偕醫院急救。

不過因為撞擊點位於副駕駛座前，副駕37歲陳男因胸腔重擊現場OHCA，送三總搶救，已恢復生命跡象，目前昏迷指數3。

駕駛邱男初步告訴警方，事故是他要閃避左邊停車場駕出車輛，閃避不及所致，但經酒測吐氣值0.19毫克，仍是酒駕肇事，警方將依法移送士林地檢署偵辦。

警方封鎖現場調查這起車禍。（民眾提供）

廣場前路樹被撞得滿目瘡痍。（民眾提供）

特斯拉因車主酒駕，車頭全毀。（民眾提供）

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