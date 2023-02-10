國民黨台北市議員羅智強日前決定參選大安區立委，他今（10）日早上10點，更將與無黨籍立委高金素梅一同召開記者會、正式宣布。而羅智強今早也在臉書發文，解釋自己選擇大安區的原因，是因為「人生有一半的時間住在大安文山」、「民意基礎從大安文山開始」與「在大安區服務從沒間斷」。

羅智強表示，1995年時25歲的自己考上公務員，來台北工作，在基隆、台北間通勤半年後，為了節省通勤時間，搬到台北第一個落腳處就是大安區，和一群上班族，合租了金華公園附近的一間公寓，一住就將近兩年，此後有20多年的時間，都住在大安、文山，「可以這麼說，這裡是我的家，我的人生有一半的時間住在這裡，我當然要選大安區」。

羅智強接著說，2013年時從總統府退下來、失業5年的我，2018年九合一選舉在大安文山參選市議員，得到了40391票，其中大安區就拿了23443票，是大安設區以來開過最高的票數，大安和文山的市民，給了他莫大肯定，也讓他走出了人生的低谷，「我的民意基礎，就是從大安文山開始的」，他也提到，其服務處主任楊植斗能選上議員，也是因為團隊服務用心，「如果我和我的團隊沒有把大安文山服務工作做好，楊植斗能夠當選大安文山的市議員嗎？」

羅智強坦言，他當然也知道台灣各地有很多支持者，希望他到自己的選區去參選，對於大家的看重，他深深感謝，但「羅智強只有一個，也只能選擇一個選區參選」，但大家也不用擔心，因立法委員除了服務選區以外，制定法案、審查預算，也同時有服務全台灣的責任。

羅智強強調，雖然選的是大安區立委，但他也會勇敢地、持續的為台灣民主發聲，為建立制度努力、為監督政府盡責。羅智強也保證，他會持續拋出政見，打一場優質、有「牛肉」的立委選舉。