小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。壓抑中國晶片業發展，並重新打造安全可靠的半導體供應鏈，成為美國當前重要課題。先前美國以一己之力制裁華為、中芯國際等中國科技巨頭，但如今美方為徹底斷絕中國獲取先進技術的通路，改採聯合盟國共同進行「天下圍中」策略。繼日荷台韓之後，美國正積極拉攏印度，一同加入圍堵中國晶片業的隊伍。

【1】白宮「天下圍中」美拉攏印度 圍堵大陸晶片業

CNBC報導，雷蒙多在美東時間8日表示，美國政府考慮與印度在製造業領域展開合作，以提升應對中國的競爭力。她透露，今年3月份將與幾位美國企業CEO前往印度訪問，討論在半導體晶片製造方面結盟的事宜。

【2】6張壽險百億神單超吸金

儘管去（2022）年壽險業新契約保費僅7,730億元、創15年新低，但壽險市場依舊出現六張百億神單，共吸引保費996億元。其中，單張吸金量最高的是新光人壽的美元利變壽險「尚好美」，去年以宣告利率3.18％，單張賣逾新台幣210億元，其次是國泰人壽新台幣計價的類全委投資型保單「真月月康利」，單張賣近192億元。

【3】9檔電子股 三大法人偏愛

儘管三大法人9日轉為小賣超19億元，但買盤仍鎖定友達（2409）、台積電（2330）及鴻海（2317）等權值電子股，以及華孚（6235）及康舒（6282）等中小型股，各加碼2,000張以上，在法人低檔買盤力挺下，電子類股指數以小跌0.08％作收，在電金傳三大族群中最抗跌。

【4】Netflix打擊帳號共享 4國先行

串流平台龍頭網飛（Netflix）周三（8日）發布先前曾提出要實施的密碼共享規範，首站將在加拿大、紐西蘭、葡萄牙、西班牙開始上路，顯示這家串流影片巨擘擴大打擊多人共享帳號的情況，盼能提振營收。

【5】Fed又放鷹 利率高點恐高於預期

儘管美聯準會（Fed）主席鮑爾近來談話市場解讀偏鴿，但多名官員對於利率走向立場仍偏鷹，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）認為在壓低通膨考量下，還是有必要持續升息，理事華勒（Christopher Waller）也示警，終端利率可能高於市場預期。