京鼎主要從事半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造、半導體及工業自動化高端設備研發、製造及銷售，並提供整合性解決方案及醫療設備製造及設計。受惠市場需求成長、美系客戶擴大委外訂單，2022年自結合併營收148.43億元、年增達21.2％，改寫歷史新高。

京鼎美國新產品開發／導入中心及小型量產工廠面積約5.2萬平方英尺，可容納逾40台精密加工設備及逾100名員工。總經理邱耀銓表示，作為全球半導體產業的主要參與者，京鼎持續投資，在與客戶討論規畫達3年多後終於實現，並正式投入營運。

京鼎指出，新廠啟用象徵集團走向全球化生產、擴大全球布局決心，藉此給予客戶迅速即時、具彈性的技術支援及少量生產服務。同時，提前參與客戶新產品開發，使京鼎與客戶對未來新世代產品更緊密合作、取得市場先機，將成為未來成長的堅實後盾。

京鼎表示，集團透過持續不斷的創新及執行力實踐綠色科技，提供人類生活福祉與生命健康的永續發展，並打造全方位研發與製造服務平台，目標成為全球先進半導體、醫療及新能源設備的最佳策略夥伴及事業發展共同體。