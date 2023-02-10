金管會2021年訂定非現金支付交易3年拓展新計畫，目標至2023年非現金支付交易筆數達78億筆、非現金支付交易金額達6兆元。在此目標下，2022年非現金支付交易筆數要達68億筆、非現金支付交易金額要達5.8兆元，實際結果為約54.58億筆、6.17兆元。

觀察去年非現金支付交易筆數結構，仍以信用卡占41.5％稱冠、儲值卡41.12％居次，電支6.05％，ATM轉帳1.47％，其餘為票交所ACH及全國繳費網等。觀察交易金額結構，亦由信用卡占56.6％稱冠，ATM轉帳25.64％居次，電支3.85％、儲值卡1.13％。

銀行局副局長林志吉表示，去年非現金支付交易筆數未達標，主因疫情嚴峻時許多民眾減少外出，使用儲值卡搭乘捷運人次大減所致。不過，台北捷運每日搭乘人次去年12月回升至204萬人次，恢復前年4月疫情爆發前水準，後續將對非現金支付交易筆數有頗大助益。

展望今年，林志吉認為，隨著疫情對日常生活影響降低、搭乘大眾交通運輸需求回溫，加上邊境解封後旅遊需求復甦、電支跨機構共用平台上半年將增加「購物」功能，4大利多將帶動非現金支付發展，看好今年非現金支付交易金額有望挑戰達7兆元。