金管會統計，去年12月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5624萬張，月增2.11％、年增6.86％，總有效卡數約3560萬張，月增0.88％、年增5.36％。循環信用額度約1054億元，月增1.93％、年增4.15％，簽帳金額約3337億元，月增2.42％、年增達13.16％。

銀行局副局長林志吉分析，2022年簽帳金額創高，與疫情變化有很大關聯，如今民眾已與疫情共處，疫情對生活影響不如以往劇烈。而疫情亦使民眾改變消費習慣，如線上購物、外送平台興起，逐漸由現金轉為刷卡支付，且電子支付消費習慣有黏著度，用過就回不去了。

電支業務的儲值卡方面，截至去年底總流通卡數約1.59億張，月增0.78％、年增8.03％。消費總卡數1307萬張，月增61萬張或4.9％、年增14萬張或1.08％，消費總金額64.6億元，月增3億元或4.87％、年減0.5億元或0.77％。

電支帳戶至去年底總使用人數約2188萬人，月增2.39％、年增達38.39％。代收實質交易金額116.9億元，月減1.68％、年增達50.84％。辦理國內外小額匯兌金額129.1億元，月增達11.87％、年增達63.01％，收受儲值款項金額100.6億元，月增5.12％、年增達47.51％。