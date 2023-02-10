李沛旭近年淡出螢光幕投入健身事業，去年7月宣布和圈外女友結婚後，不時在社群網站放閃曬恩愛，不過近日PO出老婆美照時，竟被網友指出神似舊愛蔡淑臻，對此，他也用簡短10個字做出回應。

李沛旭近日PO出做日曬機助曬時，老婆拿著他手機自拍的照片，只見老婆留著一頭微捲長髮，一雙迷濛雙眼對著鏡頭頻頻放電，雖然頭髮遮住半邊臉龐，仍難掩姣好面容，身穿的外套滑落微微露出香肩，增添些許熟女的性感韻味，就連自己看了都忍不住大讚老婆：「好正的咩」，還不忘附上流口水的表情符號，再次閃瞎眾人。

不過老婆這張自拍美照，卻被網友指出：「眼神好像蔡淑臻」，對此，李沛旭則是回應：「青非出於藍，但更勝於藍。不好意思ㄋㄟ」，簡短幾句話展現出過人的高EQ，網友見狀也紛紛留言：「哥，你是在曬老婆，不是在日曬機 」、「那個眼神也太美，完全被征服了 」、「我眼睛才好一下又被你們閃瞎」、「這刺眼的強光，不僅可以曬你的身體，還可以閃瞎網友的眼睛」、「平常覺得大嫂可愛到不行，這張好有魅力」。

老婆自拍美照被網友指出神似舊愛蔡淑臻，李沛旭高EQ做出回應。（圖／patricklee_proudtobe IG）

李沛旭近年積極健身，練出一身超狂肌肉，未料先前分享去健身房的經驗，卻被酸民攻擊「都不練腿、腿很細」，對此，他也不再吞忍公開全裸自拍照，除了秀出精實健壯的身材，還展現出大腿肌上的明顯青筋，一絲不掛的他，私密處還用18禁貼圖遮住，格外引人遐想，引起網友熱烈討論。