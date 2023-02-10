經濟衰退隱憂仍在，美股收黑，台股今（10日）以15627.33點開出，小漲23點，權值股台積電漲5元，觸及545元，聯發科下跌6元，觸及743元。

台股昨（9日）下跌19.46點，收在15598.71點，成交值為2104.8億。三大法人同步賣超，合計賣超19.03億。自營商賣超10.51億，投信賣超2.95億，外資及陸資賣超5.57億。

周四美股受到聯準會官員釋出鷹派訊號，且美債殖利率曲線出現40年來最嚴重的倒掛，經濟衰退警鐘響起，市場遭遇沉重賣壓，四大指數僅費城半導體指數收紅。

道瓊下跌249.13點（或0.73%）至33699.88點，那斯達克指數挫低120.94點（或1.02%）至11789.58點，標普500指數跌36.36點（或0.88%）至4081.50點，費城半導體小漲4.00點（或0.13%）至3059.62點。