土耳其與敘利亞本月6日發生強震，芮氏規模7.8強震，震源深度17.9公里，被稱為是百年來最大地震，目前傷亡慘重，死亡人數已達1.9萬人，早年參加大陸節目《非正式會談》的土耳其籍男星唐小強（İdris Talha Kartav），日前傳出久違返鄉遇上劫難，生死未卜，今(10日)稍早，他的好友「歐瑪omar」發文證實，自己的好兄弟唐小強已經確認在這次大地震中罹難，請外界尊重其親友感受，不要再亂傳相關消息。

大陸節目《非正式會談》常邀各國藝人以中文輪流發言分享對時事想法，唐小強早年到大陸發展，成為該節目的土耳其代表，精彩發言曾讓他成為話題人物。近日土耳其大地震，唐小強的好友「歐瑪omar」7日發文，寫下：「我身上已經有我無法說出的痛苦和悲哀，我們的親弟弟一樣唐小強被埋在廢墟之下至目前無任何關於他的訊息」，希望網友一起為他祈禱度過難關。

唐小強最後發文。（圖／翻攝自唐小QTurkey微博）

不久，《非正式會談》主持人楊迪得知後，便轉發了歐瑪的發文，《非正式會談》的官方微博也同步轉發，並寫下：「希望平安」，再加上3個雙手合十祈禱符號，引來粉絲關注。據知，唐小強對中文相當有興趣，早年到廈門大學留學，畢業後留在大陸發展，而他的個人微博「唐小QTurkey」去年底發文表示人在土耳其後就沒再更新。

好友歐瑪證實唐小強罹難。（圖／翻攝自歐瑪omar微博）

今凌晨，歐瑪證實唐小強已經不幸罹難，另一位好友「埃及穆小龍」也發文，表示本來說好以後帶老婆和孩子去土耳其找他玩，如今成為遺憾，「真的不能理解，不能接受也不敢相信」，直言心都碎了，網友紛紛哀悼留言：「想起他之前還在大陸救了好多次人當志願者」、「在自然災害面前人類真的太脆弱，唐大哥一路走好」、「唉，我一直以為會有奇蹟，這麼堅強樂觀的人」、「他的孩子才三歲，老婆懷著二胎還沒出世。為什麼要拆散他們」。