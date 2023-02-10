新春伊始，長假結束，金門各社區關懷據點陸續恢復供餐，開始為長輩們提供營養的午餐服務。為了讓長輩們在寒冬裡能「呷燒燒」，熱心公益的「阿公ㄟ手手工豆花」企業，日前特別由技術長許翼翔夫婦攜帶仙草茶材料到金門城社區，與志工協力製作熬煮，歷時3個多小時完成130多碗熱騰騰的燒仙草，讓參加供餐的長輩和鄉親，在這寒冷的初春，享用熱騰騰的燒仙草時溫暖在心裡。

金門知名的「阿公ㄟ手手工豆花」企業，本著服務社區和回饋社會的理念，日前由技術長許翼翔夫婦二人，攜帶大量仙草茶材料到金門城社區關懷據點，為參加供餐的長輩們製作餐後點心；只見夫婦倆忙裡忙外，與志工齊心合作，經過3個多小時熬煮，以及用愛心調配材料後，終於完成130多碗熱騰騰的燒仙草餐點，讓長輩和鄉親們享用充滿愛心又溫暖的餐後甜點。

金門城社區發展協會理事長林孫全說，在這寒冷的初春，奉上一碗熱騰騰的燒仙草，讓長輩們與鄉親感動不已，真的是吃在嘴裡、甜在心裡。

金門縣議員石永城也表示，對於阿公ㄟ手手工豆花企業全心投入社區服務在地長輩，他相當感佩該企業秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念來辦理社會公益活動，以一份小小的點心傳達愛心與關懷，以及企業對社會的責任。

金門城社區發展協會成立迄今將邁入第25個年頭，日後也將持續辦理各項活動，活絡社區的生命力，鼓舞社區居民凝聚向心力，共同實現社區總體營造及資源共享之願景。