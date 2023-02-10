氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(10)日受鋒面影響，上午仍局部濃霧，北部及東半部漸轉有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小；各地區平地氣溫：北部13至21度，中部15至30度，南部16至32度，東部17至29度；明(11)日好轉，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；下週(12)日至週一(13日)白天各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天微熱、早晚涼。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下週一(13日)傍晚起另一鋒面抵達，北、東轉有雨；下週二(14日)「強冷空氣」南下，各地氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷；下週三、四(15，16日)天氣寒冷。目前各國模擬台北測站約可降至12度、13度左右，達到「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」的機率相近；平地最低氣溫則可降至10度以下，需注意保暖。不過，各國模式仍在微調中，應繼續觀察。