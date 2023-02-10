大陸央視新聞用戶端報導，據中國載人航太工程辦公室消息，北京時間10日00時16分，經過約7小時的出艙活動，神舟十五號太空人費俊龍、鄧清明、張陸密切協同，圓滿完成出艙活動全部既定任務。目前，太空人費俊龍、太空人張陸已安全返回問天實驗艙，出艙活動圓滿成功。

太空人出艙活動期間，完成了夢天艙外擴展泵組安裝等任務，全過程順利圓滿。這是中國太空站全面建成後太空人首次出艙活動，太空人費俊龍、太空人張陸首次漫步太空，再次成功圓夢。根據計畫，後續，太空人乘組還將開展多次出艙活動。

此外，太空站貨物出艙安裝任務也於前期陸續開展。目前，能量粒子探測器、等離子體原位成像探測器等載荷已完成出艙安裝，全面驗證了艙外載荷安裝流程和太空站貨物氣閘艙、轉移機構等組件的功能性能。

據介紹，太空站貨物出艙安裝任務由載荷轉移機構、貨物氣閘艙、內外艙門、機械臂協同配合，通過在軌太空人或地面操作，將需要出艙的貨物送出艙外，根據任務需要也可將艙外的貨物送進艙內。突破掌握此項關鍵技術，可大幅提高艙內外貨物交換效率，減少太空人出艙次數和工作量。按計畫，後續還將持續開展貨物出艙安裝工作。