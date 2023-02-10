湖人10日交易截止日這天除了把湯瑪斯布萊恩送到金塊換回里德，也把「黑貝」貝弗利與1個次輪交易權送到魔術，換回最近捲入鬥毆事件而被禁賽的中鋒班巴，如此一來，湖人在交易截止日後陣容完全年輕化，目前陣中年紀超過27歲的只剩詹姆斯、安東尼戴維斯與薛洛德3人。

湖人後來把這兩筆交易合併成四方交易，湖人得到班巴、里德與2024、2025年次輪籤，魔術得到貝弗利與2024年次輪籤，卻不會要求貝弗利前往魔術報到直接買斷，金塊得到湯瑪斯布萊恩，快艇換到金塊替補後衛海蘭德。

有趣的是，貝弗利昨天看到湖人透過交易得到前灰狼隊友羅素，還在社群沒體貼出他跟羅素合照，且寫上，「二人幫回歸！」沒想到羅素還沒報到，貝弗利自己卻被湖人交易到魔術，甚至落到暫時沒工作的窘境，這恐怕連他自己也沒料到。

湖人陣容除了有效年輕化，目前下個球季還擁有保障合約的球員，也只剩下詹姆斯、安東尼戴維斯、范德比特與克利斯提4人，代表湖人在今年休兵期間可以擁有很大的調整空間，就看總管佩林卡如何好好運作與找人了。