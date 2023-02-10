魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）此行訪美由第一夫人姜嘉（Janja Lula da Silva）陪同，姜嘉也將會見美國第一夫人吉兒（Jill Biden）。

巴西訪問團還包括外交部長維艾拉（Mauro Vieira）、財政部長哈達德（Fernando Haddad）、環境部長席瓦（Marina Silva）以及種族平等部長佛朗哥（Anielle Franco）。

另外，參議院政府領袖華格納（Jacques Wagner）、總統顧問阿摩林（Celso Amorim）和發展工業貿易暨服務部執行秘書羅沙（Márcio Elias Rosa）也一同前往華盛頓。

魯拉10日將出席一系列議程，除了與拜登會面外，還將接見民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）和美國工會領袖。

根據美國有線電視新聞網巴西頻道主持人利馬（Daniela Lima）表示，魯拉希望與拜登建立個人關係，就像他與美國前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）建立的良好關係一樣。

預期魯拉還將把巴西對維護美洲民主的重要性以及巴西作為打擊極右翼力量的能力帶到辯論的中心，提及1月8日巴西利亞三權機關大樓遭受攻擊事件和調查有關犯罪行為的進展。

魯拉也準備好說明聯邦最高法院在這次事件中扮演的角色，有助於鞏固巴西的民主、正義、和平以及公民的福祉。

拜登則打算與魯拉討論兩國種族和社會問題的可能解決方案。美國和巴西外交部都同意兩國在這兩個領域都面臨嚴重問題，並有許多經驗可以分享。

魯拉和拜登還將討論尋找共同捍衛民主的方法，並討論遏制氣候變化和保護環境的具體行動。

魯拉也表示，打算與拜登討論如何遏制在數位世界中故意傳播虛假資訊的方法。這一領域的任何進展都將在很大程度上取決於美國的參與，因為世界上最大的社群媒體都在美國運營。

魯拉訪美團隊預定11日返回巴西。（編輯：高照芬）1120210