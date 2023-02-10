統計本次MSCI調整，台股在全球小型指數新增10檔成分股，包括東哥遊艇、八方雲集、榮剛、材料-KY、高力、M31、森崴能源、健喬、視陽、晶睿。
投顧法人原本考量市值變化及落後成分股抽換，預測部分IC設計服務廠有機會納入MSCI成分股，但最終並未入選。
MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配可能增加。
指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股不變，全球小型指數新增八方雲集等10檔，沒有任何成分股遭刪除，調整結果將於24日收盤生效。
統計本次MSCI調整，台股在全球小型指數新增10檔成分股，包括東哥遊艇、八方雲集、榮剛、材料-KY、高力、M31、森崴能源、健喬、視陽、晶睿。
投顧法人原本考量市值變化及落後成分股抽換，預測部分IC設計服務廠有機會納入MSCI成分股，但最終並未入選。
MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配可能增加。
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