計畫網羅韋斯布魯克（Russell Westbrook）組成三巨頭的快艇，首要目標就是清出陣中控衛群，根據美媒《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）推特，快艇在一場三方交易中，送出沃爾（John Wall）、肯納德（Luke Kennard）及2023年首輪選秀互換權，從火箭獲得射手艾瑞克戈登（Eric Gordon）及來自灰熊的3個次輪籤；火箭則是拿下沃爾、來自灰熊的射手丹尼格林（Danny Green）以及快艇的首輪選秀互換權；灰熊搶下快艇射手肯納德（Luke Kennard）。這筆交易涉及了3位射手，沃爾及艾瑞克戈登都是重回老東家。

近幾季時常出現關於艾瑞克戈登的交易流言，終於結束了在火箭長達6年半的時光，34歲的艾瑞克戈登過去一直是火箭的最佳第6人，板凳出發的他帶來不少攻擊火力，曾參與火箭與勇士在西區冠軍賽戰至最後的經典時刻，而火箭徹底變成重建球隊後，艾瑞克戈登漸漸打上先發，不過在球隊進攻點過少的情況下，本賽季三分命中率僅有34.7%，每場平均可攻下13.1分，而艾瑞克戈登正式離開火箭，也代表陣中再無過去哈登（James Harden）主導時期的球員。

離開火箭不到一年的沃爾，則是再度被送回休士頓，不過他與球隊已經徹底翻臉，過去接受訪問時，沃爾毫不諱言提到火箭就是一支爛隊，雙方可能將走向買斷結局。才剛復出賽場的丹尼格林，出賽3場只獲得平均14分鐘的上場時間，雖然三分命中率是不錯的37.5%，可惜樣本數太少，能否回到重拾頂尖射手的招牌仍是未知數。快艇意外將還有2年合約要走的肯納德送走，上賽季他的三分命中率44.9%為全聯盟最高，本季至今仍有44.7%的水準，為了完成這筆三方交易，快艇也只能放棄肯納德。

不過快艇後續交易迅速補強了後衛陣容，送出2023、2024的次輪籤及1090萬美元的交易特例，換來金塊海蘭德（Bones Hyland）；再送出雷吉傑克生（Reggie Jackson）及2028年次輪籤，得到中鋒梅森普朗里（Mason Plumlee），快艇一系列的補強到位後，就等買斷合約後的韋斯布魯克加入陣中了。