大陸觀察者網10日報導，中國駐美大使館網站消息，美東時間8日臨時代辦徐學淵應邀參加美中貿委會「展望2023」視訊會議並發表主旨演講指出，過去幾年世界政治經濟形勢發生深刻變化，而中國一直都在通過明確的訊號、連貫的政策和持續的行動，努力為世界提供穩定性。持續開放的中國充滿新發展、新希望，將為包括美國企業在內的各國企業提供「中國大市場」機遇、「制度型開放」機遇和「深化國際合作」機遇。

會議由美中貿委會艾倫會長主持，會員企業和有關智庫、商協會、大學等近80家單位的100多名代表參會。

徐學淵在主旨演講表示，中國經濟建設在過去三年取得了極不尋常、極不平凡的成就，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。展望2023年，隨著防疫政策優化調整，以及各項穩定預期、提振信心的措施逐步落地，中國經濟將實現總體回升，成為今年全球增長的重要推動力量。

徐指出，中美經貿合作互利共贏的本質不會改變，仍將在兩國關係中發揮「穩定器」作用。中美雙邊貿易額近7600億美元，在中投資興業的美國企業超過7萬多家，年營業額7000億美元，利潤達500億美元，雙邊投資存量達2400億美元。但是一段時間來，美方採取了一系列阻礙中美正常經貿往來的消極舉措，對中大搞出口限制和制裁，損人害己。中美之間產業深度融合、貿易高度互補，互利共贏的模式早就建立。中美經貿合作是基於兩國人民的相互需要，健康、穩定、合作的中美經貿關係符合美國自身的利益。不論過去、現在還是未來，中美經貿關係都將在兩國關係中繼續發揮重要的作用。

徐強調，中美兩國元首在峇里島成功會晤，為中美關係發展既把舵定向，又作出規畫部署。在新的一年，期待同美各界有識之士共同努力，將兩國元首重要共識落實到具體政策和行動上。近日，中美關係因「民用飛艇」（偵察氣球）誤入美國領空這一意外偶發事件面臨新的困難，不應讓這一事件抵消了雙方在維護兩國關係穩定方面所作的努力。希望美國工商界的朋友們能堅定不移紮根中國，利用好中國對外開放政策和平台，抑制破壞合作的消極因素，共同推動中美關係重歸正軌，為中美經貿關係發展提供更大確定性、穩定性。

徐還就中美高層交往、中國外資政策、中美人員往來等回答了現場提問。