大陸網紅都美竹踢爆男星吳亦凡醜聞事件後，被視為是為受害女性發生而受到不少稱讚，一時走紅，並傳出接演網路劇《少女神探》的女主角。豈料，除了男主角太像吳亦凡引發爭議外，更有網紅爆出該劇導演「沈導」要求素人演員陪睡換角色。

昨(9)日，在微博上擁有逾40萬名粉絲的網紅李恩，一連更新數篇貼文，指出網路劇《少女神探》的導演「沈導」意圖潛規則，更曬出對話紀錄以及錄音佐證其說法。從對話截圖中可見，「沈導」意圖以角色出演資格為籌碼，邀約女性試鏡者於情人節時「共度良宵」。此外，另一位女性則是提供錄音檔，內容可見沈導表示可先給20萬至30萬人民幣（約台幣90萬至130萬）的片酬，女方婉拒，沈導更出口威脅：「拒絕的話，小心以後妳的演員（機會）就沒了。」

網紅李恩在微博上發文指控《少女神探》劇組沈導「潛規則」。(圖／翻攝自李恩微博)

由於都美竹是該劇女主，先前就受到不少網友關注，因而傳出負面消息後，一時在網上引發熱議。對此，《少女神探》劇組在官方微博上發文，指出「沈導」為外聘人員，僅負責招募演員，非劇組總導演，因此前發言不當，現已開除。

《少女神探》劇組在官方微博發出回應聲明。(圖／翻攝自少女神探官方微博)

此外，都美竹今(10)日也在微博上做出回應，表示：「如果有拍戲，一定會跟大家分享的，勿信營銷號八卦消息，沒犯法更不想去自證，早睡，晚安啦。」而《少女神探》劇組也一一對李恩的爆料作出解釋。而李恩也在微博上寫下：「第一次見到一個劇組和女主，同時都能那麼撒謊。」更反駁劇組回應。在網路上掀起兩極輿論風波。