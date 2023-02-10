據美國之音報導，美國國務院官員美東時間9日表示，上週末被美國軍方擊落的中國偵察氣球能夠收集情報信號，是中國在全球進行軍事監視計劃的一部分。國務院一名高級官員在一份聲明中說，「高空氣球的設備顯然是用於情報監視，與氣象氣球上的設備不一致」。該官員駁斥了北京關於被擊落的氣球正在收集天氣數據的論點。與此同時，美方正在探索對與氣球間諜行動有關的中國實體進行報復。

與此同時，美國聯邦調查局(FBI)繼續蒐集從週六在南卡羅來納州海岸附近的大西洋上空被美國戰鬥機擊落的氣球殘骸。

「這類活動通常是在中國人民解放軍的指導下進行的，」這位美國國務院官員說。「我們相信，氣球製造商與中國軍方有直接關係，根據解放軍官方採購門戶網站上發佈的信息，並且是解放軍認可的供應商。」

這位官員說，該製造商「在其網站上宣傳氣球產品，並播放過去飛行的視頻，這些視頻似乎飛越了美國領空和其他國家的領空。這些廣告宣傳的氣球視頻似乎與美國認定侵犯數十個國家領空的氣球具有相似的飛行模式。」

「它上面有多個天線，包括一個可能能夠收集和地理定位通信的陣列，」這位官員談到回收的氣球部件時說。「它配備了足夠大的太陽能電池板，可以產生操作多個主動情報收集傳感器所需的電力。」

這位官員補充說，從中國的「信息和公眾評論中，很明顯，他們一直在急於解釋為什麼他們侵犯了美國的主權，但是卻仍然沒有給出合理的解釋--而且總是疲於應對。」

當被問及國務院的評估時，一名FBI高級官員表示，他無法明確說氣球是否正在收集信號情報，並指出聯邦調查局專家迄今為止只回收了氣球有效載荷的「一小部分」。

「我認為，根據我們所看到的，根據我們在FBI掌握的事實以及他們所檢查的情況，我們無法給你一個判定，」這位官員在與記者的電話新聞發佈會上說。 「要評估其意圖是什麼以及設備如何運行，現在對我們來說還為時過早。」

這位官員說，FBI早在2月1日就與美國軍方的北方司令部保持聯繫，因為他們懷疑氣球上有電子有效載荷。

這位官員說，FBI的專家周日晚些時候抵達現場檢查碎片，周一將第一批證據運送到維吉尼亞州匡蒂科的實驗室。到目前為止，FBI收集的少量證據包括氣球和頂篷，一些電線和「非常少量」的電子設備。氣球的有效載荷已經沈入海底，FBI和海軍潛水隊繼續尋找證據並將其撈上水面，如果有收穫便可能運送到匡蒂科。

中國周四駁斥了美國的指控，稱其為「這是美方對中國進行信息輿論戰的一部分」。中國外交部發言人毛寧重申了北京的堅稱，即大型無人氣球是一艘民用氣象飛艇，因意外被吹離航線，而美國「反應過度」，將其擊落。毛寧在例行記者會上說，這是不負責任的。

美國國務院和國防部官員加強了對北京監視行動的批評，與此同時，美國痕跡專家正在檢查擊落後回收的零件。他們說，中國已經將監視氣球飛越了五大洲的40多個國家。

美國表示，近年來已經發現5次這樣的中國氣球飛越美國，其中3次是在前總統川普執政期間，但當時未被發現，還有一次是在拜登總統任期的早些時候。最近的一次飛行在美國大陸上飛行了8天，在被擊落之前經過了關鍵的軍事設施。

美國表示，正在探索對與氣球間諜行動有關的中國實體進行報復。美國國務院表示，「我們還將考慮更廣泛的努力，揭露和解決中國對美國國家安全以及我們盟國和夥伴構成威脅的大規模監視活動。