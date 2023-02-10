美國全力遏制中國科技業進步，美國商務部近期將中國記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，連帶波及相關廠商。根據中媒報導，美國封測大廠艾克爾（Amkor）上海廠因訂單銳減，全體逾4千名員工將放假1周。

根據中媒《芯智網》報導，一份曝光的內部資料顯示，全球第二大半導體封測公司艾克爾上海廠為降低營運成本，全體員工將放假1周，時間預計從2023年2月27日至3月5日。

知情人士透露，艾克爾上海廠此次全員放假，可能是受到半導體市場景氣度下滑的影響，長江存儲等大客戶訂單的減少也是一大關鍵。

報導指出，長江存儲的封測業務，大都下單給旗下子公司紫光宏茂和艾克爾完成，但長江存儲遭美制裁後，給艾克爾上海訂單也大幅下滑。

值得關注的是，艾克爾越南封測工廠已經建好，在中美對抗背景之下，艾克爾可能會逐步將上海的產能轉移至越南等地區，上海廠後續可能裁員。