輔信科技旗下應用電腦產品線涵蓋商業與工業應用領域，自轉型科技醫療，於疫情初期順利將KIOSK推入防疫應用，亦投入開發醫療用觸控平板電腦Panel PC。輔信科技表示，去年第三季因通膨與匯率影響，中高階及工業電腦因客戶專案時間調整而放緩，接續將恢復出貨。公司進一步指出，由於公司主力市場以歐美為主，後續仍將持續觀察全球通膨與歐元、英鎊及美元等主要貨幣波動風險。然已顯見市場需求逐漸揚升，公司亦持續開拓新客戶與新產品多元應用，期使應用電腦、科技醫療產品同步展現成長動能。

此外，輔信科技子公司暄達醫學為全台第一家交替式壓力氣墊床取得MDR認證公司，將有助擴大市場的推動與全球化佈局。去年下半年完成德國及美國子公司設立後，透過子公司優化當地服務已逐漸展現成效。同時暄達醫學已取得第三方認可機構DNV挪威總部核發的歐盟CE MDR認證之第二類醫療器材證書，預期因具備CE MDR資格，以及在地服務優勢，除可進一步推升歐盟市場佔有率外，及因於英國，中東以及東南亞市場之醫療器材銷售許可需具備CE MDR認證資格，此亦將有助暄達醫學產品擴大市場的推展動能與全球市場的佈局。