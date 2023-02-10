運安會主委楊宏智遭爆上班期間搭公務車處理私事，甚至到宜蘭泡湯吃美食還報公帳。此外，國安會一名處長級高官違法出境，與現場基層查驗人員爭執後拍桌大耍官威。對此，國民黨立委李貴敏認為，這些囂張的官員是因為「有派系」在背後撐腰，官員職位不動如山，因此有恃無恐。

民進黨政府接爆發高官濫用特權、徇私違紀，甚至咆哮機場事件，李貴敏昨(9)日在臉書直言，民進黨政府大多數部會官員不是腐敗無能，就是囂張跋扈，以致遭人民唾棄而嚴重挫敗。她說行政單位若還正常，就該深切檢討，內閣也應全面改組並力圖改進。無奈新閣名單揭曉，爭議官員一個都沒走，只是大風吹，同一批人換來換去，讓人感到膩。

這些囂張的官員是怎麼養成的？李貴敏認為，只要有派系在背後撐腰，官員職位不動如山，如此有恃無恐，也難怪官箴敗壞，因此官員濫用公務車、濫報首長特支費以及在機場咆嘯，都不在乎也無所謂。

李貴敏說這樣不知自省的官員，做事也不會把民眾需求放在眼裡，爭議將愈來愈多，這些事也驗證民進黨政府的檢討只是嘴巴說說而已，「最終的苦果，恐怕還是由全民來承受」。