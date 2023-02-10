上班注意！國道1號北向三重段2車追撞 車流回堵1Km 09:152023/02/10 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班注意！國道1號北向三重段2車追撞，車流回堵1Km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向29.4K處、三重段今日上午8時30分許發生2部自小客追撞事故，佔用中線車道，後方車流「紫爆」回堵約1公里，目前事故仍在處理中，高工局提醒用路人小心慢行，詳細事故原因仍待調查釐清。 上班注意！國道1號北向三重段2車追撞，車流回堵1Km。(翻攝高速公路1968) 上班族崩潰！建國高架1車翻覆「全線封閉」淪大型停車場 台中公車又出事！媽三貼載2兒追撞公車 3人送醫 扯！ 數十根防撞桿散落國1彰化段 還沒防撞先撞車 #國道1號 #三重 #追撞 #紫爆 #回堵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第二行政中心進駐！「三重新市政特區」翻轉新北天際線 09:192023/02/10 財經 補班日國3北上彰化段「6車連環撞」 佔用2車道 回堵1km 09:522023/02/04 社會 正對全聯生活機能讚 車程5分鐘進北市 04:102023/02/08 財經焦點 天雨路滑！ 國3清晨「4車追撞」 車流回堵1公里 09:082023/02/06 社會 國2西向4車追撞 水泥預拌車翻覆塞爆了 10:282023/02/06 社會 三重捷運站旁停車場 將蓋440戶社宅 04:102023/02/06 地方新聞 假賣麻將桌真開賭場 三重警多日埋伏一舉破獲 14:262023/02/05 社會 耗資1500萬打造科技棒球場 「未來棒球博覽會」開幕 11:312023/02/05 生活 最美風景！ 錢包遺失無法返家 熱心警解囊相助身障婦淚擁致謝 15:132023/02/08 社會 才剛下豐原交流道轎車拋錨 警徒手推車解圍阻追撞 09:112023/02/07 社會 國2南桃園段「1大車、1小車」追撞 紫爆回堵5公里 07:262023/02/08 社會 國1北向高科交流道段3車追撞 堵住匝道口 車流回堵8Km 11:372023/02/08 社會 警察跪地「擁抱」身障女 暖心真相曝光 民眾感動PO網引熱淚 11:582023/02/08 社會 三重男借超商廁所拉K 小客車未熄火遭關切「白色粉末」露餡被逮 15:072023/02/07 社會 因應青年人口需求 三重捷運站旁將添440戶社會住宅 13:462023/02/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。