國道1號北向29.4K處、三重段今日上午8時30分許發生2部自小客追撞事故，佔用中線車道，後方車流「紫爆」回堵約1公里，目前事故仍在處理中，高工局提醒用路人小心慢行，詳細事故原因仍待調查釐清。

上班注意！國道1號北向三重段2車追撞，車流回堵1Km。(翻攝高速公路1968)