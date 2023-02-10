才剛超越「天勾」賈霸成為NBA歷史得分王的「小皇帝」詹姆斯，10日將因左腳踝痠痛傷勢缺席與公鹿比賽，其實受到進行多筆交易與傷痛問題影響，湖人今天僅剩剛好達到聯盟規定的8名球員可以上場，面對幾乎全員健康的公鹿，湖人此役恐怕是凶多吉少！

由於透過交易得到的羅素、范德比特、馬利克比斯利、班巴、里德等新援都還在陸續趕到洛杉磯報到體檢當中，預計今天都無法上場，湖人今天只有安東尼戴維斯、八村壘、薛洛德、特洛伊布朗、隆尼沃克、里夫斯、加布里爾與克利斯提等8人可以上場比賽。

其實這也透露出湖人當前所要面臨的最大課題，那就是陣容雖然繼續圍繞著詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星打球，可是接下來可能扛下先發重任的新援，包含羅素、班巴、范德比特等人都必須面臨重新適應湖人體系的陣痛期，湖人卻已經剩下不多場次可以拚搶季後賽門票了，總教練漢姆必須趕緊做好調整才行。