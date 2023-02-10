大安森林公園16倍！「三重新市政核心」近擁全台最大河濱綠地

後疫情時代也讓水岸綠地成為最夯的「綠金」，過去三重刻板印象為工業聚落，其實三重早已蛻變，翻轉為親水綠色城市，其中「三重新市政特區」緊鄰最受矚目的新北大都會公園，位台北盆地中央地帶，堪稱名副其實的中央公園，若比較占地面積，約為16座大安森林公園，不僅是全台最大河濱公園，甚至比美國紐約中央公園大1.25倍，因此新北大都會公園也被許多民眾視為大台北地區的中央公園。

除此之外，新北市政府為平衡新北市區域發展，在三重捷運先嗇宮站興建第二行政中心之餘，更規劃超過2500坪市府公園，再加上等同16個大安森林公園面積的424公頃新北大都會公園，訴求讓市民能「森呼吸」，也讓不少三重在地客發現，在三重的生活越來越「綠」了，在綠意環境等同於「綠金」的後疫情時代，三重緊鄰捷運站、同時擁抱交通利多優勢的新建案也出現供不應求的現象。

放眼北台灣生活圈，能一次集結新北第二行政中心、水岸綠地、科技廊帶與交通建設等多項利多的立地條件難尋，今年由國巨投資股份有限公司興建、甲山林集團負責企劃銷售的市政開發案「都廳大院」，就被市場譽為百年一遇指標案。