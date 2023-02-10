房市百年一遇！「三重新市政中心」接棒新板榮景 再創國際城市新高度

近期房市最熱議題，即為市場出現基地條件百年一遇的三重新市政特區「都廳大院」，吸引一窩蜂購屋族搶進，罕見一次囊括市政特區、捷運到站到家、水岸綠地、科技廊帶與交通建設多項利多，顛覆以往三重印象、打造史無前例的新北市大型造鎮案，目前房價為凹陷區6字頭，接下來第2期推出後將持續推升房價向上，被認為將接棒新板特區榮景，備受市場看好。

放眼北台灣生活圈，能一次集結新北第二行政中心、水岸綠地、科技廊帶與交通建設等多項利多的立地條件難尋，今年由國巨投資股份有限公司興建、甲山林集團負責企劃銷售的市政開發案「都廳大院」，就被市場譽為百年一遇指標案，擁有新北市第二行政中心進駐的行政特區加持、緊鄰占地424公頃全台最大的新北大都會公園、東森電視等各大企業進駐卡位301公頃新北科技園區，打造科技廊帶，以及捷運先嗇宮站，到站即到家的交通優勢，成為雙北不動產市場最新焦點。