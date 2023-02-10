媲美大直水岸住宅聚落 「都廳大院」立地條件百年一遇

近期房市最熱議題，即為市場出現基地條件百年一遇的三重新市政特區「都廳大院」，吸引一窩蜂購屋族搶進，罕見一次囊括市政特區、捷運到站到家、水岸綠地、科技廊帶與交通建設多項利多，顛覆以往三重印象、打造史無前例的新北市大型造鎮案，目前房價為凹陷區6字頭，接下來第2期推出後將持續推升房價向上，被認為將接棒新板特區榮景，備受市場看好。

「都廳大院」第一期總銷達450億元，基地面積達4562坪，規劃3幢8棟，地上28樓、地下6樓建築，近2300戶，規劃20~45坪2~4房，社區規劃多元休閒設施。建材配備亦相當完整，包括HONEYWELL反逆洗濾水器、長庚諧振活水系統、STUDOR正壓調節器、錦鋐氣密窗、5+6mmLow-E玻璃、Poll-tex防霾紗窗、太格隔音木地板等頂級配備。

「都廳大院」基地緊鄰捷運先嗇宮站，捷運出站就到家，同時鄰近大安森林公園16倍大的新北大都會公園，立地條件可說是百年一遇。（圖/甲山林集團提供）

綜觀台北市相似立地條件的豪宅社區，為大安森林公園旁「One ParkT aipei元利信義聯勤」、享大直水岸的「西華富邦」，相較房價皆已創200萬元俱樂部的頂級豪宅身價，三重新市政特區「都廳大院」一次囊括水岸景觀、公園綠地、科技重鎮、行政特區與交通建設等重大利多，基地條件可說是百年一遇。

目前「都廳大院」房價僅約6字頭，相較具地緣性的北市大同及中山區，新案動輒百萬單價屬於房價凹陷區，未來2年還有總銷約300億的第2期量體要登場，加上待新北市第二行政單位完工進駐，並藉由捷運環狀線串起行政特區廊帶，三重新市政特區將成為新板特區接班人，6字頭價位確實是相對低點，因此吸引自住客、置產客搶進，在反轉的市場中仍創下買氣佳績。