飛越台北上空的不明氣球。（圖 / 翻攝自鄭明典臉書）

大陸偵察氣球入侵美國領空，後遭美國總統拜登（Joe Biden）下令擊落相關話題延燒，國人也十分關注。而氣象局長鄭明典先前曾指台灣上空也出現過類似氣球，昨（9）更在臉書上傳一張氣球飛越台北市上空的照片，大批網友一看全嚇壞了，直呼太扯。

鄭明典昨在臉書發文表示，「《紐約時報》用了這張照片，不說的話，應該沒人看得出甚麼！」他說明，這是2021年9月27日上午8點29分拍的照片，左下是司法院大樓，右下角是總統府，照片的中央有個小白點，那就是一個來源不明的「氣球」。

另外，鄭明典也在貼文留言區說明，氣球如果在太陽下方或是夜間，基本上是完全看不到。只有清晨或傍晚，在太陽的對面時才可能看到亮亮的發光體。

該篇貼文也因發網友熱議，他們表示「好誇張喔！」「當時看到還拍下來，以為只是一般的氣象氣球」、「好扯！」、「經過美國解說，國軍還是維持一貫說法：全程監控掌握中」。更有一位網友留言稱「當天有用長鏡頭拍到」，並展示其所拍到更加清楚的畫面。

圖為空軍氣象聯隊施放氣象（探空）氣球。（圖 / 國防部提供）

同時，有網友質疑「國防部偵查不到？還是不敢打下來？當時消息怎麼不公佈？」、「怎知是不是探空氣球（探測氣象之用）？板橋探空站也不遠啊！而且是早上八點多，正好放氣球時間」，但此問題一貼出，馬上有其他網友回覆「F-16、幻象沒辦法飛那麼高，能飛到6萬呎的U-2偵察機，已經淘汰了」、「探空氣球上面有編號，這顆上面沒有」。