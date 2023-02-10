午後美國公債殖利率走高，尤其是兩年期債息，使向來被視為經濟衰退前兆的債息曲線倒掛情況加劇。

美國各交易所成交量總計為114.9億股，過去20日均量為119.3億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.74：1。那斯達克下跌與上漲股數比為2.37：1。

標普500指數15檔創下52周新高、一檔創新低。那斯達克指數75 檔創52周新高、57檔創新低。

根據Refinitiv統計，目前已有超過一半的標普500指數成份股公司公布財報，其中69%業績優於市場預期。

★主要指數

道瓊指數跌249.13點或0.73%，收33,699.88點。

那斯達克指數跌120.94點或1.02%，收11,789.58點。

標普500指數跌36.36點或0.88%，收4,081.50點。

費城半導體指數漲4.00點或0.13%，收3,059.62點。

★消息

美國兩年期和10年期債息差在盤中一度擴大至-87.5個基點，創下1980年代初以來最顯著的倒掛，之後倒掛在-82.3個基點。兩年期債息尾盤漲3.4個基點，報4.488%，盤中一度站上4.514%，創下近10周新高。美國兩年期債息最近一次低於10年期債息已經是去年7月的事。

美國勞工部公布，上周（截至2月4日）初次請領失業給付人數周增1.3萬人，經季調後為19.6萬人，超出市場預期的19萬人。在上周五意外強勁的1月就業報告撼動市場後，這個最新發布的數據短暫緩解了對聯準會升息路徑的擔憂。

獲利了結賣壓出籠，國際油價連3漲止步。周四紐約期油收跌41美分或0.5%，報每桶78.06美元。倫敦布蘭特期油收跌59美分或0.7%，報每桶84.50美元。