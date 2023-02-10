Albion Financial Group投資長Jason Ware表示，今天美股開盤時氣氛明顯看漲，但隨後美國公債殖利率上揚，削弱了一些上漲動能。投資人還在消化聯準會官員近來發表的談話。

投銀Jefferies在給客戶的報告中指出，美國30年期公債殖利率上揚，因美國財政部標售210億美元債券和960億美元附息債券的需求疲弱。買方沒能集結起來。

Angeles Investments投資長Michael Rosen表示，隨著殖利率走高，美國公債便順理成章成為股票的替代品。

道瓊指數盤中一度上漲逾300點，標普500指數和那指盤中分別上漲0.9%和1.4%。Oanda資深市場分析師Ed Moya表示，華爾街無法keep住樂觀情緒，一些操盤手押注聯準會的緊縮力道將不得不超出華爾街預期許多。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，短期和長期債息的倒掛情形令人擔憂，曲線倒掛變陡峭了，債息曲線正在大喊著衰退即將到來，市場可能不同意，但務必留意這一點。

★類股

標普500指數11大類股全跌，通訊服務類股跌2.80%，跌幅最大；其次為公用事業股和原材料股均下跌1.41%。非必需消費類股跌0.21%，跌幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢上漲1.10%，收在7,816.49點。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收高，終場勁揚3.00%。微軟跌1.17%，蘋果跌0.69%，亞馬遜跌1.81%，Alphabet跌4.39%，Meta跌3.00%，網飛跌1.18%。

道瓊指數方面，Salesforce Inc漲2.38%，漲幅最大；其次為沃爾瑪漲0.93%。Walgreens Boots跌2.05%，跌幅最大；其次為3M跌2.01%。

主要晶片股方面，恩智浦漲1.01%，輝達漲0.59%，應用材料漲0.11%，美光跌0.12%，德州儀器跌0.86%，高通跌1.24%，超微跌1.75%，英特爾跌1.81%。

★焦點股

Alphabet繼前一日重挫7.68%後，周四再跌4.7%，持續給標普500 指數和那斯達克指數帶來壓力。其谷歌公司新推出的人工智慧（AI）聊天機器人Bard在線上宣傳廣告中給錯答案，且發表會也沒有令人驚豔之處，在微軟來勢洶洶之際，令投資人擔心谷歌的優勢恐將不保。

迪士尼收跌1.27%，儘管其上季營收獲利均優於市場預期，並宣布大規模改造計畫及裁員7,000人，讓維權投資人Nelson Peltz放棄角逐該公司的董事會席次。

Salesforce漲2.38%，報導指出避險基金Third Point LLC入股該公司。

百事可樂漲0.95%，該零食飲料大廠上季營收獲利均優於市場預期。其去年第四季營收年增10.88%，為279.96億美元。經調整後每股盈餘1.67美元。

藥廠AbbVie Inc去年第四季業績優於預期，股價收漲2.82%。

精品品牌Coach母公司Tapestry Inc上季業績報喜並上修全年獲利預測，股價收漲3.47%。

Ralph Lauren上季營收意外強勁，股價大漲5%。

GitLab大跌逾14%，該軟體公司宣布將裁員約130人，相當於約7%員工。

特斯拉逆勢大漲3%，收在207.32美元，較52周低點反彈上漲1倍多，但BITG首席市場技術分析師Jonathan Krinsky警告這波漲勢已經「走到盡頭」。

★台股ADR

台積電ADR漲2.56%，收96.69美元，換算台股價格為581.45元。

聯電ADR漲2.08%，收8.36美元，換算台股價格為50.27元。

日月光ADR漲0.82%，收7.38美元，換算台股價格為110.95元。

中華電信ADR跌0.54%，收37.06美元，換算台股價格為111.43元。