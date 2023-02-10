2021年疫情造成全球海運運輸供需失衡，引發一波零售業者的備貨潮，推升嘉威去年1月營收突破10億元創高，當時一波疫情紅利在2022年上半年達到高峰。之後隨著疫情趨緩，各國逐步解封，消費者增加活動旅遊的支出以及美國聯準會強力升息來抑制通膨，導致消費力下降，美國零售業2022年下半年開始去化庫存，延續到第4季的年節促銷來刺激消費。近期美國進入緩升息升息，市場預期庫存調整將在今年第2季結束，期盼下半年有回補庫存需求。

雖然全球面臨清庫存的狀況，但餐具與廚房用具屬於民生必需消費品，嘉威受到庫存衝擊不如消費性電子來的大。尤其以Walmart、Costco等美國前三大的零售通路的銷售來看，雖然通膨、升息因素干擾，但營收力道維持強勁走勢，Walmart甚至調高全年營收成長至6.5％，Costco第1季（9-11月）營收年成長8.1％（COSTCO財務年度期間為2022年9月～2023年8月)，可見通膨雖抑制消費的預算，卻推升大眾平價通路的成長。Retail leader的研究報告顯示，過去年收入達10萬美元以上（定義為較高收入的消費者）有進入平價賣場消費的趨勢，挹注Walmart生活雜貨產品的營收成長。

嘉威表示，美國大型通路整體庫存調整可望在今年第2季結束，為因應核心客戶未來需求，嘉威持續加強產品品項的延伸，除了原本的餐具、廚房工具外，進一步延伸至寵物、衛浴、嬰兒等產品線，擴大在各大零售客戶滲透率。

嘉威進一步指出，2021年營收首次突破50億元，2022年全年仍繳出56.21億元成績，且受惠於原物料價格趨穩，2022第3季毛利率提升至37％，前3季累計每股盈餘5.26元。廚房工具在2022年陸續出貨給Walmart 、Costco、Kroger、Target等核心客戶之後，預期2023年滲透率將繼續提升，進而帶動營運成長。