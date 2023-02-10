第二行政中心進駐！「三重新市政特區」翻轉新北天際線

追尋北台灣市政特區發展軌跡，從信義計畫區的崛起即可窺見政府官方單位進駐與房價正相關效應，信義計畫區房價位處台灣市場天花板，每坪200萬元成為基本盤；擁新北市政府行政中心的新板特區穩居新北市最高價地段，每坪挑戰百萬元大關；隨後行政院合署辦公大樓更帶動新莊副都心房價起飛，單價行情來到65~76萬元，被市場專家一致點名的三重新市政特區擁有多項罕見利多，其中動工中的新北市第二行政中心為市政府重大開發建設，未來雙北不會再有下一座，為搶搭市政特區進駐、房價翻身的最後一班列車。

新北市第二行政中心預計在2026年年底完工，基地約2925坪，興建地上26樓、地下4樓，未來將提供3萬2000坪第二行政中心辦公空間、容納3000名市政員工並興闢市民廣場，未來將串聯新板特區的第一行政大樓、新莊副都心的中央合署辦公大樓，建構新北市3大發展軸心，全面翻轉新北市樣貌。

新北市第二行政中心預計在2026年年底完工，規劃地上26樓、地下4樓，未來將容納3000名市政員工進駐。（甲山林集團提供）

近期房市最熱議題，即為市場出現基地條件百年一遇的三重新市政特區「都廳大院」，吸引一窩蜂購屋族搶進，罕見一次囊括市政特區、捷運到站到家、水岸綠地、科技廊帶與交通建設多項利多，顛覆以往三重印象、打造史無前例的新北市大型造鎮案，目前房價為凹陷區6字頭，接下來第2期推出後將持續推升房價向上，被認為將接棒新板特區榮景，備受市場看好。