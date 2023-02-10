鎖扣、蝴蝶結，向來有緊繫愛情的意寓。近來TIFFANY邀請男星炎亞綸、舉重女神郭婞淳佩戴Lock系列手鐲，用來表達對愛的堅貞不移；ANNA HU高訂珠寶最近也推出一款紅色尖晶石蝴蝶結胸針，象徵兩情相悅；MIKIMOTO也推出「LOVE」立體字樣珠寶，內以宣示愛情。
TIFFANY的新款Lock系列珠寶，是款橫跨性別、男女皆宜的中性珠寶，帶有重金屬龐克風的個性品味，可單獨佩戴，也可疊戴，炎亞綸和郭婞淳近日走訪位於台北信義新天地A9館的LOCK珠寶快閃店，在午夜藍蒼穹的無垠浩瀚宇宙之下，留下美麗身影，手腕的LOCK珠寶手鐲與滿天星斗閃耀呼應，更加閃耀。
MIKIMOTO的Love Collectio珠寶，以粉紅金與白金勾勒出「LOVE」的立體字樣，再裝飾一顆純粹淨白的日本Akoya珍珠，仿若回到初戀般的浪漫夢幻，珍珠就如同愛情，代表著珍貴、純淨、獨特及圓滿，繫住成串串的愛意，並且勇敢說愛，是最美麗的愛情宣言。
ANNA HU高級訂製珠寶也在情人節前夕推出一款「博爾蒂尼粉紅尖晶石蝴蝶結胸針」，重現1920時期美好年代（Belle Epoque）的華麗時尚，流暢的緞帶線條，讓蝴蝶結鮮活靈動，精心鑲嵌粉紅色藍寶石，充滿時代美感的當代藝術裝飾風格，主石是一顆21.16克拉粉色天然緬甸無燒尖晶石，象徵至真至善的美好愛情。
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