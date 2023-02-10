國高中小學將於13日開學，面對新冠疫情仍持續存在，加上近期流行病毒型腸胃炎，散波力相當強大；因此高雄副市長林欽榮偕同教育局長謝文斌、衛生局長黃志中於10日前往信義國小，訪視開學前的防疫整備。

國高中小學將於13日開學。（楊舒婷攝）

面對新冠疫情仍持續存在，寒假歷經春節後疫情再度升溫，且確診數可能會有回補的狀況；而最近也流行病毒型腸胃炎，光上周就16萬人因此病毒就醫，因此做好各項疾病的防護措施刻不容緩。

林欽榮前往信義國小勘查防疫整備工作，除了檢查校園廁所、餐廳、保健室等空間的防疫整備外，也走進教室了解校內的防疫工作。（楊舒婷攝）

林欽榮前往信義國小勘查防疫整備工作，除了檢查校園廁所、餐廳、保健室等空間的防疫整備外，也走進教室了解校內的防疫工作。

中央宣布2月20日口罩解禁，除了醫療照護、公共運輸等指定場所得強制配戴口罩，其餘室內空間可自由開放口罩解禁；而高雄市校園則訂在3月6日後，校方自由宣布口罩解禁。

信義國小校長劉曜源表示，該校開學前已與環保局共同完成校園全面清消，並盤點防疫物資，包含口罩、快篩試劑、額溫槍、消毒酒精等物資；開學後會落實師生檢康管控確，午餐專心用餐不交談，並設置隔板降低口沫傳染。

林欽榮表示，2月13日將正式開學，立刻要考驗的是當學生都回到校園後，學校的防疫措施是否準備好了？剛剛沿路視察各空間，確定校園各角落都已清洗完竣。指揮中心的新口罩政策，在開學前幾周高雄市依然會維持戴口罩，到了3月6日之後學校是否繼續戴口罩，將會和各局處與學校做評估後再調整。

林欽榮說明，高雄市教職員打完3劑疫苗的比例為95％至99％，各年級學生打過2劑疫苗的數據平均也高於全國，指揮中心也特別要求所有校園至少得準備2分之1的試劑，主要配備在岡山國小、旗山國小等3大戰備中心，隨時可以支援各校。

林欽榮強調，開學即將到來，高市府各級的物資及環境整理都已準備好，疫苗的施打率及戰備物資的整理都已全部到位，所以開學時，各級學校應該都能妥適的迎接學童入學。