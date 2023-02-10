大陸安徽中安在線新聞網10日報導，土耳其當地時間6日一天內發生兩次規模7.8、數次規模6以上地震。地震發生後，駐皖央企「中能建」建築集團在土耳其專案快速回應，第一時間啟動應急預案，全力以赴確保人身安全、生產安全和電力供應。

中企在土耳其震央營運發電廠未受影響，穩定運行保電力。圖為胡努特魯燃煤電站項目部員工在進行電力檢修。（中安在線）

中能建建築集團建設、運作維護的中資企業在土耳其投資最大的胡努特魯燃煤電站，所在地阿達納省尤莫爾塔勒克市，毗鄰地中海，是本次強震的中心地帶。

據指出，電站項目部居住地較為安全，房屋沒有受到損壞，但是也有明顯的震感。當震感漸漸消失後，專案部綜合辦主任張國雷、物資科長韓校亞以及幾名負責運維的同事冒著滂沱大雨，到廠房裡檢查設備情況。慶幸的是，廠房結構牢固沒有受到影響，設備也完好無損，始終處於安全穩定運行中。

兩次強震之後，項目部所在地周邊的兩個發電廠停運，造成了當地用電緊張。得益於可靠品質，胡努特魯電廠始終平穩運行，為震區救援提供了安全穩定的電力保障。

在得知外籍員工的住房受損之後，項目部為員工及其家屬提供了臨時居住的場所，解決了他們的燃眉之急。「水電齊全，有三張床鋪，配有獨立衛生單間，衣服、飲食、洗漱都能得到保證。」韓校亞一邊介紹臨時住房的條件，一邊勸外籍員工們不要擔心，一切都會好起來。專案部青年職工也一起上陣，很快就幫助外籍員工和家屬們順利搬進了「新家」。

2月6日晚，已經住進臨時單間的土耳其員工穆斯塔法·古恰爾看著身邊安然入睡的孩子，回憶起地震發生時的場景，仍止不住後怕。「家裡的屋頂破了，東面的牆壁即將坍塌，晚一點就會出事。」他說，到處都是損毀的房屋，我們一家子正在犯愁搬去哪裡，幸好項目部及時為我們提供住所，才讓我們一家人得以安穩度過這次震災。

此外，專案部還對全體員工開展了「防震基本知識」普及教育，及時疏導因地震災害造成的不良情緒，鼓勵大家穩定情緒。中能建建築集團工會與專案部聯繫，專案部已於2月8日購買了被褥、大米、熟食等生活物資，驅車前往尤莫爾塔勒克市地震嚴重的地區，為當地受災居民捐助物資。