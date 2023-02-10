一名女網友過年期間和家人出遊大踩雷，花了上萬元入住小琉球一間民宿，結果房間超級髒，棉被和床單上滿滿都是塵螨，浴室環境也是慘不忍睹，試圖連繫業者解決問題，但對方卻一直迴避，最後他們實在受不了，立刻退房。引起網友熱烈討論，不少眼尖網友驚呼，這間不是第一次被投訴了。

一名女網友近日在各大臉書社團中發文爆料，他們一家8口在春節期間，去小琉球旅遊了3天，由於旅遊的時間太夯，導致當地的旅宿大多已經滿了，好不容易臨時找到了一間民宿，結果他們完全忘了要爬文查資料，因此而踩了一個巨雷。

女網友分享春節遊小琉球，住宿踩雷，弟弟身體過敏。（圖／翻攝自爆料公社）

女網友表示，他們花費10320元訂了2間四人房，3天2夜，平均每晚2580元，結果1月26日那天入住以後發現房間很髒，棉被和床單上都是塵螨，導致他們一家過敏，全身都在癢。廁所也是慘不忍睹，本想要洗澡，但浴缸看起來很髒，蓮蓬頭不是壞掉，就是掉落在地上，讓人看了根本不敢使用。

小琉球某間民宿的衛生有疑慮，廁所地板上都是水垢。（圖／翻攝自爆料公社）

女網友指出，最可怕的是房間裡面的冰箱，打開來想把飲料冰進去，結果冰箱裡面積了很多水，一打開就飄出惡臭，讓她聞到立刻乾嘔。由於一切都太可怕了，他們當嘗試連繫旅宿的老闆解決問題，但對方卻一直迴避、不肯處理。最後他們因為皮膚過敏而選擇退房，結果業者仍扣了全款，且一毛都不肯退。

貼文引起網友討論，不少人看了驚呆直呼，這間旅宿不是第一次這樣，但房間狀態真的很可怕，下次訂房前還是要好好做功課。「房門牌、浴缸跟蓮蓬頭真的太幽默，太好笑了」、「這間不是常常被差評嗎」、「感覺好像睡車上，都會比睡這個房間還更好」、「雖然4人房2500是很便宜，但這個品質實在是太誇張了，連乾淨都沒有」。