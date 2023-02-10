雙方此次合作有四大重點，第一，戰略結盟深度跨領域合作，共同推動客戶雲端轉型與垂直場景應用；第二，因應全球ESG趨勢，推廣節能減碳數位工具，協助企業夥伴構劃節能淨零的路徑與方案；第三，共同發展新經濟解決方案，協助中小企業拓展第二成長曲線；第四，藉由微軟的轉型經驗與技術移轉，加速遠東集團的數位創新。

遠傳總經理井琪表示，遠傳在2019年與微軟即簽署合作備忘錄，借重微軟轉型經驗與平台，結合遠傳自主開發的技術，過去幾年來合作無間，對遠傳在數位轉型的推廣上頗有建樹，去年11月親訪微軟總部，與多位微軟商務及技術高層交流後，決定將雙方戰略合作更上層樓，加速台灣企業數位轉型，並因應企業普遍面臨的節能減碳挑戰，推動淨零轉型的解決方案。

除了遠傳與微軟的深入合作外，共同與會的遠東集團創新長徐國安也表示，遠東集團共有十大經營事業，橫跨電信、石化能源、紡織、金融零售等不同事業集團，希望透過遠傳與微軟的深度合作，將更了解微軟的轉型經驗和技術，進而導入各事業體，以加速推動遠東集團的淨零與創新。

產業轉型方案是此次遠傳與微軟合作的重點項目，雙方將協助企業加強數位與淨零轉型能力的解決方案。同時遠傳也將成立「微軟解決方案部」，由遠傳電信資訊長，胡德民執行副總經理帶領此戰略部門，直接向井琪總經理彙報。胡德民曾任台灣微軟專家技術部暨微軟技術中心總經理，負責深化遠傳與微軟在5G、雲端、大人物技術等領域合作，結合遠傳本身採用微軟技術推動IT與大數據上雲的實踐經驗，和遠傳企業部門的強大銷售團隊，透過此次跨領域強強聯手，可加速推動大範圍的產業轉型、協助企業達成ESG節能淨零的目標，並聚焦在中小企業轉型的挑戰與機會。