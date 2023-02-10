據美國之音報導，中國社交媒體平台微信屏蔽了美國駐華大使館周四（2月9日）發佈的拜登總統國情咨文講話的摘譯。這是自去年以來，美國大使館發佈的文章至少第4次被中國社媒屏蔽。隨著兩國關係不斷下滑，這一曾經罕見的審查行為似乎正逐漸常規化。

美國使館發佈的拜登國情咨文內容遭微信屏蔽。（微信截圖）

在不允許民眾瞭解拜登講話內容的同時，中國外交部和官媒過去幾天裡不斷批評拜登的言論，指責他「渲染」、「兜售」中國威脅論。

緊張的美中關係在去年拜登與中國領導人習近平會面後出現了短暫的緩和跡象。然而，在美國上週末擊落了來自中國的偵察氣球後，兩國關係似乎再度下滑。

報導稱，美國駐華大使館北京時間週四下午在微信上發佈了拜登總統週二（2月7日）在國會發表的國情咨文講話部分內容的中文翻譯。但這篇文章很快遭到屏蔽，顯示「此內容無法查看」。根據美國駐華使館在其網站上發表的同名文章，這些摘譯包括了拜登演說里和中國有關的部分。

文章複述拜登的話說，「獨裁政權變得更加脆弱，沒能增強勢力。告訴我有哪一個世界領導人願意與習近平對換位置。告訴我有哪一個。告訴我有哪一個？」

和拜登講話被審查相反，中國對該演講的批評卻在社交媒體上不受阻礙地傳播著。《中國日報》在微博上稱拜登「兜售」中國威脅論：「拜登六次提及中國，整體上就是在『中國威脅論』和『美國能贏』之間左右搖擺。」中國官媒央視下屬的微博帳號「小央視頻」寫道：「國內問題一團亂麻，但拜登的演講卻在中國上著墨頗多⋯⋯他也就涉華議題渲染美國將採取行動應對所謂『威脅』。」

中國官媒和媒體人還著重突出拜登在演講過程中被一些共和黨人打斷的幾個時刻。「被罵騙子！拜登國情咨文演說，如何引爆爭議，還被議員說他說謊，」東方衛視駐白宮記者張經義在他的微博上用這樣的導語介紹拜登的講話。

報導稱，在過去，除非北京需要傳遞重要的外交信號，中國當局很少審查美國大使館發佈的內容。不過，從去年俄羅斯入侵烏克蘭後，中國社媒在審查美國大使館的言論上變得愈加肆無忌憚。

報導指控中國官方在戰爭初期幫助傳播來自俄羅斯的「美國生物武器實驗室」的虛假信息。去年3月，美國白宮和國務院對此進行反駁的微博和微信文章遭到中國審查。

去年5月，中國封殺了美國駐華大使館在微信上刊登的國務卿布林肯對華政策演講全文，並在微博上限制對布林肯演說的傳播以及相關討論。7月，中國刪除了美國使館微博與微信帳號中刊登的白宮與美國國務院就香港回歸25週年以及一周前北約峰會期間發表的聲明和有關貼文。

此舉甚至引起了美駐華大使伯恩斯的批評，「中華人民共和國應該讓中國人民看到美國領導人說的話，就像美國人民可以聽到中國領導人說話一樣。」

拜登總統今年國情咨文講話的全文在中國的網路上難以尋覓。美國之音在一個未命名的微信公眾號上發現了演講稿的全文翻譯。但文章完全刪除了和中國有關的部分，以規避審查。

報導稱，對於微信屏蔽拜登的講話，一位中文推特用戶發文譏諷：「這篇文章被微信封掉之後我長舒一口氣，牆內哪怕是美國總統也是和常人一個待遇，發言講話必須過審，這下人人平等了。」