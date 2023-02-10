烏克蘭準備迎接俄軍新攻勢

就在俄烏戰爭逼近1周年之際，克宮已準備好超過千輛坦克，數百架戰機，準備對烏克蘭發動新一波攻勢。相對的，基輔正準備動用英國長程飛彈，打擊遭俄方併吞的克里米亞半島。

據《泰晤士報》（The Times）和《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）正力促西方國家，提供戰機和更遠程的飛彈，他警告俄烏戰爭要是沒有這些武器，可能會陷入僵局。儘管各方擔心，跨境打擊可能導致衝突升級，但而英國首相蘇納克（Rishi Sunak）卻回應，就英國提供烏克蘭軍援，以反抗俄羅斯侵略來說，沒有甚麼事不可能的。

據悉除了射程達150英里（約241公里）、身價約120萬英鎊（近4400萬台幣）的「魚叉」（近4400萬台幣）反艦飛彈外，射程約250英里（約402公里）、要價220萬英鎊（近8046萬台幣）的「風暴之影」（Storm shadow）面對空巡戈飛彈也在討論之列。

烏克蘭國防消息人士說，基輔準備利用這些飛彈打擊2014年遭俄羅斯併吞的克里米亞半島。至於英國可能提供多少長程飛彈，據悉仍在討論中。而先前澤倫斯基已說，長程飛彈能讓烏克蘭深入打擊占領區。

烏克蘭使用英國提供的火箭彈發射器

另一方面，烏克蘭軍官估計，俄軍已準備好1,800輛坦克、3,950輛裝甲車、810套蘇聯時期的多管火箭發射系統，還有400架戰機，以發動新一波攻擊。此外，這名官員還預估，俄軍準備了300架直升機和2700門火砲系統。這位要求匿名的官員說，基輔估計，未來10天內，俄軍會發動大規模的侵略新攻勢。而烏克蘭已經準備好，要在烏東頓巴斯（Donbas）迎戰。

至於俄羅斯則在東方集結了成千上萬部隊，運用人潮戰術來蠶食烏克蘭的防禦。就在俄烏近日交戰加劇之際，有好幾位軍事分析家認為，俄軍的攻勢已展開，並可望會在接近2月24日侵烏1周年之際加強攻勢。