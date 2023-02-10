台大高材生何牧珉考進國家安全局後遭退訓，4年前他上網揭露國安局軍官職稱及化名，檢方依違反國家情報工作法將他起訴，台北地方法院將何男判處有期徒刑4年6月。可上訴。

何男參加2017年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試三等考試電子組錄取，2018年3月2日起在國安局訓練中心接受訓練，並於同年3月12日至30日在憲兵訓練中心接受戰技武藝訓練，該項成績經評定為57.4分不及格，何遭廢止受訓資格。

何男退訓後，2019年他在PTT八卦板等網站，寫文章國安考試及訓練，但內容揭露國安局軍官全名、化名及職稱，檢調認為他涉嫌違反國家情報工作法，搜索後聲押。

檢方起訴後，台北地方法院裁定讓何8萬元交保，但何稱他的住處在士林，聲請由士林地方法院審理。

台北地院認為何男透過台灣大學電子佈告欄「批踢踢實業坊（PTT）」公開揭露情報人員身分，洩漏之訊息同時散布於全國各地，全國各地之不特定人均可透過網路知悉該訊息，北院所轄是網路設備之地點有管轄權，駁回何的移轉管轄聲請，之後北院採不公開審理。