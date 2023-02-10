大陸《環球時報》日報導，「德國對中國貿易創歷史新高」。德國《南德意志報》當地時間8日報導稱，盡管存在對中過度依賴的政治警告，但德國與中國的貿易去年仍升至歷史新高。根據德國聯邦統計局當日公布的數據，德中去年的商品貿易額約為2980億歐元，比2021年增長約21％。中國也因此連續第七年成為德國最重要的交易夥伴。

具體來看，2022年，德國從中國進口了價值1910億歐元的商品，比2021年增長1／3，主要包括電子電氣產品、紡織品／服裝、機械和化學產品。另一方面，「德國製造」對中國的商品出口增長3.1％，約為1070億歐元。

路透報導，位於柏林的德國經濟研究所（DIW）世界經濟部負責人盧卡斯·門克霍夫指出，德國對中貿易逆差擴大主要是因為關鍵原材料對中國的依賴，德國約2／3的稀土從中國進口。另一家德國經濟研究機構則分析稱，造成德中貿易失衡有疫情、能源危機這樣的短期因素，也與德企越來越希望將更多業務轉移到中國，以及「中國製造」競爭力不斷增強這樣的長期趨勢有關。德國之聲8日稱，中國越來越多地被德國政府內部視為競爭對手。德國經濟部正計畫對在中開展業務的德國公司提出廣泛要求。該部2022年底公布的「中國戰略」草案呼籲大幅減少對中依賴。

《環時》報導，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建稱，德國對中貿易逆差擴大既有貿易結構的因素，也有政治的影響。中國產品不僅具有成本優勢，而且在一些領域，價格合理、品質好的產品競爭力越來越強。然而，近年來，德國對高科技等所謂戰略行業的出口加強管制，限制了德國對中國出口潛力的釋放。

中國現代國際關係研究院研究員孫恪勤表示，在俄烏衝突的背景下，歐洲生產結構被打亂，德國生產成本增加，也導致其對中出口收窄。

孫恪勤說，德國的一些親美勢力把中德之間正常的貿易投資政治化和泛安全化，限制德國企業對中投資出口，這是不理性的。他建議「讓貿易回歸貿易，讓投資回歸投資」。

崔洪建認為，德國方面要端正認識，不能被一些民粹的觀點影響，應看清中德經貿合作有利於雙方的事實，處理好政治和經濟的關係。同時，要合理管控競爭，讓中德在一些經貿領域的競爭成為正向推動力，讓雙方的共同利益能夠以更健康、更可持續的方式實現。