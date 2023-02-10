在戀愛中，情侶彼此間秀恩愛是常有的事，有的人喜歡在社群公開，希望全世界都知道，但有的人則會低調不喜歡讓大家知道，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、天蠍座、摩羯座他們不想透露任何私事，深怕被成為八卦話題，所以寧願低調也不會讓人知道正在戀愛中。

▍金牛座

金牛座對於低調做人的堅持近乎固執，如沒必要，金牛座打死都不想跟人透露自己的私事，不想為了所謂的交心讓人對自己的生活指指點點，更重要的是，很實際的他們，相信「秀恩愛死得快」這句話。

▍天蠍座

別說秀恩愛了，天蠍座跟人承認正在戀愛都無法做到，他們注重隱私，會很努力維護，討厭私事成為別人的八卦話題，且戀情的美味，天蠍座喜歡獨享，不懂為何要跟人分享。

▍摩羯座

對私事低調，是摩羯座刻在骨子裡無法改變的個性，對於該不該敞開心房，摩羯座覺得根本就不值得好想的，他們希望盡可能少點牽扯，另外，他們本身就不習慣大方秀恩愛，認為是一件本來就該如此的事情。