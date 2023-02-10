為了解決高通膨問題，美國聯準會在去年採取激烈升息行動，使得消費者情緒出現反轉，市場需求大幅下滑，連帶影響晶片業的景氣，從供不應求轉為供過於求，全球第三大記憶體晶片大廠美光，除了已經先後裁員超過5千人，近日也傳出高階主管的薪資被砍2成，並停發獎金，做為度過不景氣的方式。

綜合外媒報導，美光先前已經裁員10%，周四的一份監管文件再提到撙節開支的最新措施，包括首席執行長Sanjay Mehrotra的薪水將大砍2成，執行副總裁減薪15%，資深副總裁的薪資也會減少10%。

報導提到，Sanjay Mehrotra去年的的基本薪資為141萬美元，288萬美元的總薪酬大部分來自股票奬勵。

公司表示，這些措施將使高階主管的現金薪酬支出目標減少53%到75%，該公司同時也削減範圍更大的主管群薪資，並將非員工的董事會成員現金酬勞砍掉20%。

景氣不佳的危機蔓延晶片業，記憶體業務更是冷到快要結凍，美光與SK海力士都透過減產與縮減資本支出，來度過難關，三星雖未鬆口要減產記憶體，但虧損已經浮現。